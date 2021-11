CMIT TV | TG mercato e Speciale Champions League: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento alle 14 su CMIT TV con lo speciale Champions League: in diretta sul nostro canale Twitch

La CMIT TV torna in diretta con lo Speciale Champions League. La Juventus ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale e ora si appresta a rinnovare il contratto di Dybala, Atalanta bloccata da CR7. Questa sera tocca a Milan e Inter: tutte le ultime sui due match europei, in attesa del Derby di domenica, come sempre in diretta sul nostro canale Twitch. Sempre con aggiornamenti legati al campo e al calciomercato.

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dai nostri inviati Martin Sartorio e Giorgio Musso. Inoltre avremo anche Fabrizio Biasin, ospite fisso della nostra TV, e Mirko Calemme con le ultime sul rinnovo di Dybala. Come ospiti ci saranno Filippo Bonsignore del ‘Corriere dello Sport’ e Stefano Donati di ‘TeleLombardia’.