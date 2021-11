Spalletti nei guai: non solo Osimhen, altri due titolarissimi ai box

Il Napoli affronta domani in Europa League il Legia Varsavia: tripla assenza pesante Luciano Spalletti

Partita importante domani in chiave qualificazione ai sedicesimi di Europa League per il Napoli. Diverse assenze per la squadra di Spalletti e non solo per la defezione di Osimehn, che punta a recuperare per il match di campionato contro il Verona.

Il tecnico di Certaldo deve far fronte ad altre due assenze eccellenti dello scacchiere partenopeo, come ufficializzato quest’oggi dal club azzurro: “Osimhen e Malcuit hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Fabian personalizzato in campo per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro. Insigne ha svolto lavoro personalizzato per completare la tabella di recupero in seguito all’affaticamento accusato sabato. Fabian Ruiz e Insigne non partiranno per Varsavia. Piscina per Manolas”.

Napoli, Spalletti perde Insigne e Fabian Ruiz per l’Europa

Insigne e Fabian Ruiz non saranno quindi della partita, con Spalletti che dovrà trovare altre soluzione per la delicata trasferta in Polonia. La speranza dell’allenatore del Napoli è quella di recuperare i suoi due pilastri, insieme ad Osimehn, per la gara col Verona.