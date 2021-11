Juventus-Zenit, Allegri vince ma bacchetta i suoi: “Quei cinque minuti…”

Massimiliano Allegri commenta la vittoria contro lo Zenit, ma c’è qualcosa che non lo lascia soddisfatto

La Juve risorge contro lo Zenit in Champions League dopo la batosta di Verona. I bianconeri centrano gli ottavi con due turni di anticipo, nel postpartita Massimiliano Allegri ha commentato il match: “E’ stata una bella prestazione sotto il piano tecnico e dell’aggressione in avanti. Era importante dare una risposta e raggiungere il primo obiettivo stagionale. Il secondo gol dello Zenit era nell’aria, fa parte della gestione degli ultimi 5 minuti, abbiamo rischiato per tutta la partita, siamo andati in avanti e invece dovevamo tenere la palla. E’ un passaggio ulteriore che va fatto”.

Allegri continua a ‘Sky Sport’: “Abbiamo provato a prenderli alti, poi dovevamo avere coraggio anche in difesa. Col Sassuolo anche abbiamo giocato una buona partita, col Verona abbiamo iniziato male e venivamo da una brutta sconfitta, dovevamo restare agganciati e quello forse l’abbiamo pagato”. Infine su Chiesa a sinistra: “A destra c’è Danilo che spinge un po’ meno, lì ho aperto Morata, che penso sia più bravo a svariare. Gli altri sono cresciuti, gli ultimi 5 minuti sono il nostro emblema e dobbiamo migliorare. I cambi alla fine? Stavano facendo bene e nessuno era stanco”.