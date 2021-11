Cagliari, Keita ricoverato: il comunicato UFFICIALE

Cagliari, Keita ricoverato al Santissima Trinità: il comunicato ufficiale del club rossoblù sulle condizioni del senegalese

Piove sul bagnato in casa Cagliari. Il club rossoblù, ultimo in classifica, deve fare i conti anche con l’assenza di Keita Balde. Sulle condizioni dell’attaccante, indisponibile per la sfida di Bologna, il club ha diramato un comunicato ufficiale.

Arrivano dettagli ulteriori in merito all’indisponibilità di Keita in casa Cagliari. L’attaccante non ha infatti preso parte alla trasferta di Bologna per via di un problema tonsillare. Il club sardo ha infatti comunicato ufficialmente quelle che sono le condizioni del giocatore, ricoverato alla Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria del Santissima Trinità di Cagliari. Non sono ancora noti i tempi di recupero.

Cagliari, il comunicato UFFICIALE su Keita

Questo il comunicato ufficiale diramato dal Cagliari:

“Nella giornata odierna Keita Baldé è stato sottoposto ad un intervento di drenaggio di ascesso retro tonsillare eseguito presso la Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria del Santissima Trinità di Cagliari, dove si trova tuttora ricoverato.

Per il calciatore riposo e terapie specifiche, in attesa di poter riprendere prossimamente l’attività agonistica”.