DIRETTA Champions League, Juventus-Zenit | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e lo Zenit di Semak in tempo reale

La Juventus ospita lo Zenit San Pietroburgo a Torino nella quarta giornata del gruppo H di Champions League.

Reduci da due pesanti ko in campionato con Sassuolo e Verona, i bianconeri di Allegri vogliono rialzare la testa in campo europeo e puntano a bissare la vittoria dell’andata per restare a punteggio pieno nel girone, anche se per l’aritmetica qualificazione basterebbe un pareggio. I russi di Semak, invece, sognano il colpaccio per riaprire la corsa ad un posto negli ottavi di finale. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juventus-Zenit

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Morata. All. Allegri

ZENIT SAN PIETROBURGO (5-4-1): Kritsyuk; Sutormin, Chistyakov, Lovren, Rakitskiy, Karavaev; Mostovoy, Barrios, Wendel, Claudinho; Azmoun. All. Semak

