Le ultime di calciomercato Juventus vedono protagonista un big del Real Madrid diventato obiettivo concreto dei bianconeri. Tentativo per gennaio

Per uscire dalla crisi Allegri si affida allo psicologo, in attesa di qualche sostanzioso ‘aiuto’ dal calciomercato di gennaio. A tal proposito giunge dalla Spagna una clamorosa indiscrezione: “La Juventus vuole un giocatore del Real Madrid fino alla fine della stagione. Un giocatore più infortunato che a disposizione di Ancelotti“.

A fare quella rivelazione è stato Eduardo Inda, direttore di ‘OkDiario’, nella diretta di ‘El Chiringuito Tv’. Il giocatore in questione, quello in sostanza finito nel mirino dei bianconeri, è nientemeno che Eden Hazard, questa stagione sceso in campo per soli 408′. Il belga è stato un flop totale in quel di Madrid, con Florentino Perez da tempo a caccia di un acquirente.

Hazard non rientra nei piani di Ancelotti, nonostante le annate pessime al Real continua ad avere un discreto mercato. Specie in Premier, con l’ex Chelsea in prima fila. Stando alla medesima fonte a volerlo alla Juve è Massimiliano Allegri. Il tecnico sta facendo pressioni in seno alla società affinché venga chiusa l’operazione con le ‘Merengues’. Da capire se Perez sia disposto a cederlo in prestito e come, nel caso, potrebbe venir superato l’ostacolo ingaggio di 15 milioni netti (è il più pagato della rosa) a stagione.