Crisi Juventus senza fine, esonero Allegri: sta crollando

Mirino puntato sulla Juventus di Massimiliano Allegri, reduce da un periodo piuttosto negativo. Critiche per il tecnico bianconero e quote al ribasso

Nessuno in estate si sarebbe aspettato di vedere una Juventus tanto in difficoltà anche in questa stagione. Il ritorno di Massimiliano Allegri agli occhi dei più avrebbe dovuto restituire l’antica verve alla società di Agnelli. Dybala e compagni invece stanno vivendo un inizio d’annata tutt’altro che semplice costellato da ben quattro sconfitte in campionato dopo 11 giornate, e 16 punti di distanza da Napoli e Milan che conducono la classifica.

Una crisi di gioco e risultati accentuata ulteriormente proprio dall’ultima settimana vissuta della Juventus che prima è andata ko in casa contro il Sassuolo, e poi ha replicato con ulteriori passi indietro nel gioco anche contro il Verona in trasferta.

Calciomercato Juventus, Allegri a caccia di vittorie: crolla la quota dell’esonero

Sono inevitabilmente piovute critiche su Allegri e i suoi ragazzi che si appigliano alla Champions per provare a ritrovare il sorriso. Intanto le quote relative allo scudetto della Juventus subiscono ulteriori modifiche: per ‘Sisal Matcpoint’ il titolo per i bianconeri è offerto a 16, ben lontano dal Napoli che si gioca a 2,75 in questo momento.

Una situazione che influisce anche sulle quotazioni relative al futuro dello stesso allenatore della Juve. Crolla infatti la quota relativa all’esonero di Allegri, che dopo la gara contro il Sassuolo era offerto a 16, mentre ora un licenziamento o le dimissioni del livornese prima del 25 dicembre sarebbero pagate a 9 volte la posta. Allegri intanto pensa al lavoro di campo ma le nubi aumentano.