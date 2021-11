L’offerta della Juventus non lo convince: svolta e rinnovo

L’attaccante ha già dato il suo benestare, ma l’agente tentenna per le offerte milionarie di United, Juventus e Chelsea

Rinnovo ora possibile, anche se la situazione è ancora tutta in via di definizione. Nel momento nero del Barcellona, una buona notizia potrebbe arrivare da Ousmane Dembele. L’attaccante francese si è finalmente messo alle spalle l’infortunio e ha ottenuto il via libera per il ritorno in campo. Ma la vera buona notizia potrebbe arrivare sul fronte rinnovo, almeno stando a quanto scrive ‘sport.es’.

Proprio Dembele avrebbe fatto sapere di voler rinnovare l’accordo in scadenza a giugno: la sua priorità è continuare a vestire la maglia blaugrana anche dopo giugno. Una svolta che il Barça ha accolto con favore e si sta lavorando ora all’accordo totale: il club propone un triennale con un ingaggio un po’ più basso a quello attuale con diversi bonus, legati soprattutto alle presenze in campo e alla capacità di Dembele di essere importante per la squadra.

Calciomercato Juventus, svolta per il rinnovo di Dembele

La trattativa per il rinnovo di Dembele non ha ancora portato all’intesa anche se la speranza del Barcellona è che la volontà del calciatore prevalga sui dubbi dell’agente, attratto dalle offerte più remunerative prospettate da Juventus, Chelsea e Manchester United in caso di trasferimento gratuito a giugno.

Una situazione che ad ogni modo i blaugrana vogliono risolvere nel mese di novembre: senza rinnovo, il calciatore potrebbe anche non essere impiegato nel resto della stagione.