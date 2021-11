CMIT TV | Calciomercato Show: SEGUI la DIRETTA

Nuovo appuntamento con il nostro Calciomercato Show: diretta dalle ore 19.00 con le ultime sulla Serie A

Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 19.00 saremo in diretta con il nostro Calciomercato Show sul canale Twitch di Calciomercato.it per trattare i principali temi di giornata con i commenti su quanto accaduto nell’undicesima giornata di Serie A: si tornerà chiaramente all’Olimpico, dove il Milan ha dato un’altra dimostrazione di forza. Si parlerà anche dell’arbitro Maresca, di Roma, Inter, Napoli e della crisi della Juventus, che domani torna in campo in Champions League.

Conduce Marco Giordano con Eleonora Trotta e Daniele Trecca. Ospiti Furio Focolari, Pietro Lo Monaco, Enrico Camelio, e Roberto De Fanti, agente di Tanganga.