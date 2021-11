Juventus-Zenit, bianconeri in ritiro: Danilo ha le idee chiare

Al fianco di Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha preso la parola anche il brasiliano Danilo

Giornata di vigilia per la Juventus che domani sera sarà di scena a Torino per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Prossimo avversario lo Zenit St. Pietroburgo già affrontato un paio di settimane fa e battuto di misura. A presentare la sfida al fianco di Allegri in conferenza stampa ci ha pensato anche il brasiliano Danilo.

Il terzino destro bianconero ha esordito: “Gara difficile domani, dobbiamo affrontarla nel miglior modo possibile. La squadra è unita, dobbiamo rialzarci subito. Subiamo troppi gol adesso, però prima dell’Inter avevamo fatto bene. La concentrazione e la cattiveria ce l’abbiamo, dobbiamo tirarla fuori”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, così non va | “Il più sopravvalutato della storia”

Juventus-Zenit, Danilo: “La Champions deve essere un obiettivo”

Danilo ha quindi proseguito soffermandosi in particolare sulla Champions League: “La Champions deve essere un obiettivo per la Juve. Abbiamo le qualità per fare bene in Europa. Stiamo cercando di mantenere una linea di prestazione, Champions e Serie A non fa differenza. Questo è il prossimo passo che dobbiamo fare”.

LEGGI ANCHE >>> Conte-Tottenham, ansia Serie A | Tutti i big nel mirino: 280 milioni sul tavolo

Sul ritiro: “E’ necessario farlo per riprenderci. Dobbiamo tirare tutti qualcosa in più in questo momento”.