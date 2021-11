Malcontento in casa Juventus: la richiesta dei giocatori ad Allegri

Retroscena in casa Juventus, diversi giocatori non sarebbero felici del modo in cui gioca la squadra: richiesta diretta ad Allegri

Il momento è estremamente delicato per i bianconeri, reduci da una doppia sconfitta contro Sassuolo e Verona. Per uscire da questa situazione ci sarà bisogno di tutti, ma anche di un deciso cambio di rotta a livello di gioco.

La mancanza di aggressività della Juventus, la poca determinazione e voglia di schiacciare gli avversari è stata palese nelle ultime uscite. Massimiliano Allegri, come raccontato su queste pagine, ha optato per il ritiro per ritrovare la sintonia con la squadra. Nel frattempo, ci sarebbe un retroscena sulle richieste dei giocatori al tecnico livornese.

Crisi Juventus, i giocatori chiedono più coraggio ad Allegri

Secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, alcuni giocatori della Juventus avrebbero chiesto a Massimiliano Allegri più coraggio a livello di gioco. La difesa bassa e la mancanza di pressing, infatti, si starebbero tramutando anche in una minore efficacia offensiva. I pochi gol segnati dai bianconeri in campionato ne sarebbero una diretta conseguenza.

Ecco perché diversi giocatori vorrebbero più audacia da parte del proprio tecnico. Paulo Dybala aveva chiesto maggiore coraggio anche nei concitati attimi dopo la sconfitta di Verona. Nei prossimi impegni, contro lo Zenit in Champions League e la Fiorentina in campionato, si potrebbero vedere i primi segnali di un’inversione di rotta: sempre che Allegri decida di accogliere l’appello della squadra.