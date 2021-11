Calciomercato, Lotito ha le idee chiare: vertice per il futuro di Sarri

Il futuro di Maurizio Sarri resta comunque argomento caldo sul tavolo della Lazio. Claudio Lotito sembra avere le idee molto chiare per il tecnico

Maurizio Sarri e la Lazio, un matrimonio celebrato la scorsa estate e che ha portato una svolta importante nell’universo biancoceleste.

Da un 3-5-2, vestito ideale per esaltare le caratteristiche dei biancocelesti, in poche settimane si è passati al 4-3-3, marchio di fabbrica e di stile del nuovo allenatore. Una trasformazione tattica che inevitabilmente ha avuto dei riflessi anche in ottica calciomercato, dove la ricerca di esterni offensivi e terzini bassi è stata obbligatoria. E che comunque sul campo sta pagando dividendi in maniera alterna. Altalenanti le prestazioni dei biancocelesti, capaci di passare da vittorie pesanti, anche contro big del nostro campionato, ad autentici crolli e con un dominio del gioco che, quello sì, stenta ancora molto. Ma il progetto è chiaro e Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di rinunciarci.

LEGGI ANCHE >>> Monetina contro Reina in Atalanta-Lazio: cosa rischiano i bergamaschi

Calciomercato Lazio, Lotito ha scelto: la via è il rinnovo di Sarri

Non ci sono dubbi, infatti, su quali siano le intenzioni del presidente della Lazio: la volontà è di proseguire con Sarri e dare fiducia totale al tecnico ex Napoli e Juventus. Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, infatti, è previsto un vertice tra l’allenatore toscano e Lotito per stabilire il presente e blindare il futuro. L’obiettivo è prolungare il contratto, in scadenza a giugno del 2023 e pianificare insieme il calciomercato, in modo da centrare colpi a immagine e somiglianza delle idee di Sarri. I risultati sul campo restano altalenanti, ma la strada tracciata è chiara: andare avanti insieme e studiando il rinnovo.