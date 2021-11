Allegri ‘tradito’, i sei giocatori della Juventus che hanno deluso il tecnico

In questo inizio di campionato flop, Massimiliano Allegri sarebbe deluso da sei giocatori della Juventus: i nomi

Si salva poco e niente di questo inizio di campionato della Juventus, che dopo undici giornate ha raccolto solamente 15 punti: 16 in meno di Milan e Napoli prime in classifica.

Massimiliano Allegri ha portato la squadra in ritiro fino a sabato per uscire da questa situazione, sempre più complicata con il passare delle giornate. Il tecnico livornese non è riuscito a trovare la quadra fino a questo momento, anche per via di prestazioni sottotono da parte di alcuni dei suoi pupilli. L’allenatore sarebbe deluso da sei giocatori in particolare.

Juventus, Allegri deluso da 6 giocatori | La situazione

Secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Massimiliano Allegri sarebbe deluso da sei giocatori della Juventus: Alvaro Morata, Moise Kean e Dejan Kulusevski in attacco, Rabiot, Arthur e Bentancur a centrocampo. Sei calciatori che stanno facendo fatica quest’anno e che saranno protagonisti delle attenzioni del tecnico livornese nelle prossime settimane.

Quelli che più di tutti hanno deluso Allegri, poi, sono coloro su cui ha sempre riposto grande fiducia: Morata, Rabiot e Bentancur. Tre giocatori che rischiano di subire anche delle ripercussioni sul mercato. Lo spagnolo potrebbe non essere riscattato dall’Atletico Madrid, come raccontato su Calciomercato.it, e gli altri due potrebbero essere ceduti. La ripresa della Juventus passa anche dalla crescita di questi elementi che, fino ad ora, non si sono espressi su alti livelli. A Torino, però, non ci sono più margini di errore ed è già tempo di bilanci.