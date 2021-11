Bologna-Cagliari, Mihajlovic: “Il gol? De Silvestri non doveva essere lì…”

Al termine di Bologna-Cagliari, il tecnico degli emiliani Mihajlovic può sorridere e commenta la vittoria dei suoi: il retroscena curioso

Tre punti importanti per il Bologna, che riparte dopo le ultime due sconfitte e battendo il Cagliari sale a centro classifica. Una bella serata per il tecnico felsineo Sinisa Mihajlovic, che commenta con soddisfazione il risultato.

“Nel primo tempo siamo stati un po’ lenti nel giro palla e nella ricerca della profondità – ha spiegato a ‘DAZN’ – Sapevamo però che con pazienza avremmo trovato il gol, Arnautovic ha fatto una grande giocata. Credo che abbiamo vinto meritatamente, subendo una sola palla gol nel finale. Non è facile giocare con squadre che si chiudono, ma era importante non prendere gol, ero sicuro che l’avremmo sbloccata. Il gol? Avevamo studiato questa situazione, ma avrebbe dovuto esserci Soriano e non De Silvestri lì…(ride, ndr). Arnautovic un po’ anarchico? Si muove molto pur stando spesso in zona centrale, l’importante è che la squadra occupi i cinque spazi offensivi. E’ un giocatore sicuramente diverso da Palacio. Ma sappiamo che giocatore è e da lui ci aspettiamo sempre di più, che possa essere decisivo come stasera. Spero che lo farà anche in futuro”.

Bologna-Cagliari, Mihajlovic non si accontenta: “Ecco il nostro obiettivo”

Sugli obiettivi futuri: “Ora abbiamo 15 punti, ne avremmo meritati anche quattro in più, spero che li recupereremo da qualche parte durante il campionato. Il nostro obiettivo è la parte sinistra della classifica, vogliamo vincere anche con la Sampdoria prima della pausa, poi vedremo. Siamo un bel gruppo e c’è una bella atmosfera, la situazione promette bene”.