Serie A, che tegola: infortunio muscolare per il bomber

Il pomeriggio di Serie A è caratterizzato da una vera e propria tegola per il club d’appartenenza. Il calciatore è costretto a uscire per un infortunio muscolare

Il Genoa è a caccia di punti essenziale per uscire dalle parti caldissime e scomodissime rappresentate dalla zona retrocessione.

I rossoblù, però, a inizio secondo tempo, sono costretti a fronteggiare un evento decisamente avverso avvenuto sul campo. Mattia Destro, infatti, è costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un infortunio muscolare. L’attaccante centrale era in un periodo di forma straordinario: nonostante la classifica dei liguri non brilli, l’ex Roma e Milan ha segnato con una continuità devastante in quest’inizio di stagione. Ora uno stop che proprio non ci vuole, anche in ottica Nazionale, dato che il bomber avrebbe fatto molto comodo anche a Roberto Mancini.

Genoa-Venezia, infortunio muscolare per Destro: cambio immediato

Tegola, dunque, per Davide Ballardini. L’allenatore, infatti, deve immediatamente sostituire Destro a causa del problema muscolare avvertito dall’attaccante. Il bomber si tocca subito la coscia sinistra, per quello che è un risentimento al flessore. Si avvicina, dunque, alla linea laterale nel campo e alla prima occasione utile viene sostituito da Ekuban. Vedremo quale sarà l’entità dell’infortunio, ma di certo non è una buona notizia per il Genoa.