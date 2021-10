PAGELLE E TABELLINO SALERNITANA-NAPOLI 0-1 | Zielinski match winner, Kou espulso

Salernitana-Napoli mette in scena all’Arechi il derby campano: decide il match Piotr Zielisnki, due espulsi

PAGELLE SALERNITANA

Belec 5 – Tempestivo nelle uscite, non può nulla sul gol di Zielinski, ma prima esce male

Zortea 5.5 – Soffre Lozano alle spalle, anche con Elmas la situazione non migliora

Strandberg 6.5 – Tosto, cerca di non lasciare spazio a Mertens

Gyomber 6.5 – Guarda anche quelle che sono le sortite di Zielinski in area

Ranieri 5.5 – Politano brutto cliente, si vede poco in attacco

Kastanos 4.5 – Prova a mettersi sulle tracce di Zielinski, si vede meno in fase di impostazione. Bruttissimo fallo che lascia in 10 i suoi

Di Tacchio 6 – Non sempre riesce a tamponare l’azione di Fabian Ruiz, ma ci mette un’energia pazzesca

Schiavone 6 – Ricerca della legna parzialmente riuscita, nella ripresa centuplica le energie e merita la sufficienza

Ribery 6.5 – Sbatte su Di Lorenzo o su Anguissa e si vede poco. Sale il suo rendimento, suo il pallone per Simy che porta all’espulsione di Koulibaly

Bonazzoli 5.5 – Impegnato a fare solo la fase difensiva, si vede pochissimo dalle parti di Ospina (71′ Obi – Entra con vigore nel match)

Gondo 5 – Spento da Koulibaly, non riesce mai a rendersi pericoloso (64′ Simy 6 – Fa molto meglio del compagno, partendo dall’ottenere l’espulsione di Koulibaly)

All. Colantuono 6.5

PAGELLE NAPOLI

Ospina 6.5 – Primo tempo da più classico spettatore non pagante. In avvio di ripresa, impegnato in uscita, bravo su qualche colpo di testa

Di Lorenzo 7 – Spinge molto, costruisce ed argina Ribery alla bisogna. Salvifico sulla punizione di Ribery diretta all’incrocio

Rrahmani 5 – Bonazzoli trova un muro nelle rare volte che prova a spingere. L’unico errore della sua gara, quello di restare a metà strada su Ribery a campo aperto, consente al francese di trovare l’imbucata per Simy

Koulibaly 5.5 – Tutto facile nella gestione delle avanzate granata. In un momento di completa gestione del match, il fulmine a ciel sereno che lo costringe al fallo su Simy che lo porta all’espulsione

Mario Rui 6.5 – Prova a farsi vedere in più di una circostanza, gioca meno palloni del solito. Tenace quando si tratta di difendere

Anguissa 6 – Poco lavoro in fase di non possesso, cerca di alimentare la creazione degli spazi, si procura l’espulsione di Kastanos

Fabian 6 – Coperto, riesce a far girare il pallone. Non si vede negli ultimi metri, ma non perde certezze col passare dei minuti

Zielinski 6.5 – Spreca in avvio una clamorosa occasione, non ha i giusti tempi nell’inserimento. Cambia tutto dal gol in poi: tiene vivo il fuoco dell’azione, ci mette anche la stoccata che stappa la partita (94′ Zanoli sv)

Politano 6 – Il migliore del quartetto offensivo nel primo tempo per brillantezza ed occasioni create (80′ Juan Jesus sv)

Mertens 5.5 – Si vede poco nel primo tempo, non riesce a trovare palloni giocabili. Stesso canovaccio fino all’uscita (60′ Petagna 7 – Determina appena entrato: spinge in basso i centrali, coglie la traversa e spiana la strada al gol di Zielinski. Bravo a far salire la squadra)

Lozano 5 – Cerca qualche spunto, anche un po’ nervoso. Non trova lo spunto come vorrebbe e si perde (60′ Elmas 6.5 – Buon ingresso, si fa trovare pronto a giostrare sulla sinistra, iniziando l’azione che porta al gol del vantaggio)

All. Spalletti 6.5 – L’assenza di Osimhen si sente, la scelta di tener fuori Insigne anche. La mano dell’allenatore, però, si vede e subito: due cambi e trova il vantaggio. Gestisce anche i complessi minuti finali

PAGELLA ARBITRO

Fabbri 6 – Nessuna circostanza particolare da segnalare, sempre vicino al pallone. Giusta l’espulsione a Kastanos con l’ausilio del Var. Qualche dubbio in più sull’espulsione di Koulibaly, interpretando possibile l’arrivo sul pallone di Simy

TABELLINO

RETI: 61′ Zielinski

SALERNITANA (4-2-3-1): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri (87′ Gagliolo); Kastanos, Di Tacchio, Schiavone (87′ Djuricic); Ribery; Bonazzoli (71′ Obi), Gondo (64′ Simy). A disp. Fiorillo, Russo, Jaroszynski, Veseli, Djuric, Aya, Kechrida, Gagliolo, Delli Carri, Vergani. All. Colantuono

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski (94′ Zanoli), Politano (80′ Juan Jesus), Mertens (60′ Petagna), Lozano (60′ Elmas). A disp: Meret, Marfella, Demme, Insigne, Ghoulam, Lobotka. All. Spalletti

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna

AMMONITI: Anguissa (N), Mario Rui (N)

ESPULSI: Kastanos (S) al 69′ per duro fallo di gioco , Koulibaly (N) al 76′ per fallo da ultimo uomo