Piove sul bagnato in casa Barcellona: oltre alla mancata vittoria con l’Alaves, due big out durante la partita. Aguero si è sottoposto a esami cardiologici

Situazione davvero complicata per il Barcellona. Alla prima sulla panchina blaugrana della prima squadra, il nuovo tecnico ad interim Sergi non è riuscito ad andare oltre l’1-1 in casa dell’Alaves. Ora i catalani sono in una posizione di classifica pessima, addirittura al nono posto a quota 16 punti in 11 partite con una vittoria che manca da tre partite.

L’esonero di Koeman si è reso inevitabile, Sergi sarà il condottiero per alcune partite anche se non è ancora chiaro per quando. Il Barcellona sta cercando il nuovo allenatore da cui ripartire, tutti gli indizi portano ormai a Xavi che però deve risolvere un paio di questioni anche con il suo attuale club.

Ma il probema dei catalani in questo momento è il campo. E l’infermeria che è a dir poco affollata. Oltre ai vari Ansu Fati, De Jong, Dembele, Pedri, Sergi Roberto, Braithwaite e Araujo, nella gara di ieri Sergi ha perso altri due titolarissimi. Uno è Sergio Aguero, che – come comunicato dal Barcellona sul proprio sito ufficiale – “ha combattuto con dei dolori al petto per quasi tutto il primo tempo, sostituito nell’intervallo da Coutinho è stato trasportato in ospedale per degli esami cardiologici“. C’è quindi ansia per le condizioni del Kun e si attendono aggiornamenti.

Nella ripresa, invece, anche Gerard Pique è stato costretto ad abbandonare il campo perché ha sentito tirare il polpaccio destro all’altezza del soleo e avrà bisogno di ulteriori esami per stabilire l’entità dell’infortunio. Continua a piovere sul bagnato per il Barcellona.