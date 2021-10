Un difensore della Juventus ha lasciato il ritiro e non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per il match contro il Verona dell’ex Tudor

Un’altra defezione nella Juventus di Allegri. Dopo Chiesa e Ramsey ieri, oggi il tecnico livornese ‘perde’ un difensore a circa un’ora e mezza dalla delicata sfida col Verona.

Come riporta in via ufficiale il club bianconero, il centrale “ha lasciato il ritiro e non sarà a disposizione per la partita di oggi a causa di una gastroenterire”.

Rugani salta Verona-Juventus

Rugani salterà quindi la sfida con il Verona dell’ex Tudor in programma alle ore 18 allo stadio ‘Bentegodi’.