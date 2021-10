Verona-Juventus, Chiellini: “Dispiaciuti per l’ultima sconfitta”. Su Tudor…

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Verona-Juventus ha parlato Giorgio Chiellini che si è soffermato sulle ultime vicende

Sfida imminente per la Juventus che tra pochi minuti scenderà in campo a Verona contro l’Hellas di Tudor. A presentare la sfida ci ha pensato rapidamente Giorgio Chiellini ai microfoni di ‘Dazn’: “Abbiamo parlato come sempre dopo le partite. Dobbiamo cancellare subito quello che è stato. Bisogna continua a lavorare con pazienza e costanza per ritrovare piano piano il filo dell’ultimo mese. Siamo dispiaciuti per la sconfitta ma abbiamo avuto pochissimo tempo per pensarci”.

MOMENTI – “Capire i momenti è un passaggio importante. Le partite sono molto lunghe, bisogna avere rispetto per l’avversario e capire quando far male. Oggi ci aspetta una partita difficile, conosciamo l’allenatore a cui voglio un gran bene. Sarà una partita tosta”.