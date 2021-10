Infortunio improvviso per il big: che tegola per Spalletti

Per il Napoli brutte notizie dall’allenamento di rifinitura: l’attaccante si ferma e mette nei guai Spalletti in vista della Salernitana

Tegola improvvisa per Luciano Spalletti alla vigilia del match contro la Salernitana. Il big del Napoli si è infortunato nell’ultimo allenamento prima della partenza e non sarà a disposizione per la gara dell”Arechi’.

“Osimhen è uscito anzitempo dal campo per un risentimento muscolare al gastrocnemio destro – si legge nel report quotidiano del club partenopeo -. Victor non partirà per la trasferta di Salerno”.

Napoli, infortunio per Osimhen: le scelte di Spalletti

Il Napoli di Spalletti dovrà quindi fare a meno di Victor Osimhen per il derby campano contro la Salernitana. Un’assenza che cambia i piani del tecnico toscano considerato che il nigeriano era previsto come titolare in squadra. Al suo posto dal primo minuto potrebbe scendere in campo Dries Mertens.

Per Osimhen c’è da capire i tempi di recupero in vista anche della trasferta di Europa League contro il Legia Varsavia.