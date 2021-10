Allegri di nuovo nel mirino dopo il pesante ko interno contro il Sassuolo. Fa discutere anche la gestione di Chiesa: la sentenza di Cassano

La Juventus torna subito in campo per riscattare il ko col Sassuolo che ha fatto sprofondare i bianconeri a -13 da Milan e Napoli. Dybala e compagni saranno impegnati oggi sul campo del Verona dell’ex Tudor. Un campo sempre ostico in un momento difficile per la Juve, come ammesso ieri dallo stesso Agnelli durante l’Assemblea degli Azionisti.

Intervenuto alla ‘Bobo TV’, Antonio Cassano si è espresso così sulla Juve di Allegri: “La squadra soffre il fatto di non riuscire ad esprimersi. Gli unici che si divertono sono i difensori, che giocano vicino alla porta e con le qualità che hanno chiudono sempre gli attaccanti avversari”. L’ex attaccante si è poi soffermato sui singoli.

Cassano stronca Allegri: “Cuadrado irriconoscibile, Chiesa…”

“Cuadrado, ad esempio, è irriconoscibile nonostante sia un giocatore incredibile. – ha proseguito Cassano – Chiesa è un animale, una belva che ha fatto la differenza un mese fa. Ora sembra il cugino. Se non si diverte la colpa non è mia, c’è Allegri in panchina che guadagna 10 milioni di euro l’anno. Chiesa in panchina è follia allo stato puro”.

“Oggi Chiesa può andare in qualsiasi squadra del mondo e giocherebbe titolare. Giocherebbe con la sigaretta in bocca”, ha aggiunto Vieri.