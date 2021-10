Zidane può tornare subito in panchina: contatti avviati con il francese

Contatti avviati con Zinedine Zidane: il tecnico francese è stato già pre-allertato in caso di cambio in panchina. Tutti i dettagli

Non solo Antonio Conte. Tra i top allenatori attualmente liberi c’è Zinedine Zidane: anche l’ex Real Madrid è stato accostato alla panchina del Manchester United in caso di esonero di Solskjaer. Una pista che è stata però scartata dal tecnico francese, che aspetta altre chiamate. Come raccontato da Calciomercato.it, in pole se salta Solskjaer c’è Conte.

Zidane vuole invece attendere l’occasione giusta e, a quanto pare, un progetto ai massimi livelli. Oltre al Manchester United, un altro top club ha già messo nel mirino l’ex giocatore della Juventus seguito anche dai bianconeri per un eventuale ritorno a Torino da allenatore. Contatti avviati con il tecnico francese.

Il PSG in contatto con Zidane: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘fussballtransfers.com’, la dirigenza del Paris Saint-Germain sarebbe già in contatto con Zidane. Si tratta al momento di un contatto puramente informale: Pochettino non è ancora in discussione, ma il PSG vuole già tutelarsi in caso di problematiche future.

Come noto, le pressioni a Parigi sono massime e se Pochettino non dovesse confermare le aspettative la dirigenza è pronta a cambiare. Il preferito è Zidane, e i contatti già avviati con il suo entourage lo confermano. Il tecnico francese aspetta il PSG.