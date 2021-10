“Costava meno sostituirlo”: l’affondo sul rinnovo di Dybala

Manca solo l’annuncio del rinnovo con la Juventus di Paulo Dybala: la critica al numero 10 bianconero

“Siamo ad un buonissimo punto per il rinnovo di Paulo e siamo felici che sia tornato bene dopo l’infortunio”. Nella conferenza post Assemblea degli Azionisti Pavel Nedved ha confermato lo stato avanzato della trattativa per il rinnovo di Dybala.

È tutto fatto per il prolungamento del numero 10 bianconero e manca ormai solo l’annuncio ufficiale. Non mancano però i dubbi sulla leadership dell’argentino. Intervenuto a ‘Top Calcio 24’, Matteo Caronni ha parlato così di Dybala: “Non è lui il problema, ma costringe Allegri a mettere tanti giocatori in un ruolo non loro. In una squadra che fatica ad avere equilibrio, Dybala ti toglie ulteriore equilibrio. E rispetto a Cristiano Ronaldo non fa 30 gol a stagione”.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Milan, prezzo fissato per Yuri Alberto: il punto

Dubbi su Dybala: la critica al numero 10 della Juventus

Caronni ha poi parlato anche dell’imminente rinnovo dell’attaccante: “Per la Juve sostituire Dybala costa più che rinnovarlo, ma non è vero: se sei bravo, riesci a prendere uno forte anche a 15-20 milioni. Negli ultimi due anni, poi, c’è anche il problema degli infortuni”.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Signori: “Sogno di allenare, mi rivedo in Dybala”

“Una volta è Ronaldo che lo offusca, un’altra di Higuain che ha troppa personalità… ma non è mai colpa di Dybala?”, ha concluso il giornalista. La palla passa ora al campo: spetterà all’argentino dimostrare di essere il leader del presente e del futuro della Juventus.