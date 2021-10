Rossano Rubicondi, showman ed ex marito di Ivan Trump, è venuto a mancare giovanissimo all’età di 49 anni

Una vera e propria tragedia assale il mondo dello spettacolo in questo venerdì sera. Rossano Rubicondi, di 49 anni, è morto. Lo showman ex marito di Ivan Trump è scomparso giovanissimo. A dare l’annuncio della sua dipartita è stata Simona Ventura, conduttrice televisiva, attraverso i suoi social: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio Rip“.