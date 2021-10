Pjanic torna sui suoi passi: “Rispetto per tutti, mai creato danni”

Miralem Pjanic ha lasciato un messaggio sul proprio profilo Twitter per un chiarimento: “Ho rispetto per tutti, mai creato danni a qualcuno”

Miralem Pjanic torna a esprimere la propria sui social. L’argomento ha a che fare nuovamente con Ronald Koeman. Il tecnico olandese è stato di recente esonerato dal Barcellona, che si è affidata momentaneamente a Sergi Barjuan come allenatore ad interim. I blaugrana, infatti, stanno trattando con l’ex leggenda Xavi, ora sulla panchina dell’Al-Sadd.

Il bosniaco, che si è visto costretto in estate per scelta tecnica a lasciare la Catalogna e trasferirsi in prestito al Besiktas, aveva accusato Koeman di mancanza di rispetto nei suoi confronti e su Instagram ha commentato così la decisione del club spagnolo di separarsi dal mister: “Impara quando devi lasciare andare la me***”. La frase è stata successivamente rimossa e ora l’ex Juventus ha lanciato un nuovo messaggio su Twitter per chiarire la situazione.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, ha chiesto la cessione: coppia pazzesca con Dybala

Il messaggio di Pjanic per Koeman: “Ho rispetto per tutti”

LEGGI ANCHE>>> Insigne ‘dribbla’ il rinnovo: la risposta dopo Napoli-Bologna

“In un mondo dove gli occhi di tutti sono incollati agli schermi è molto facile mal interpretare qualcuno e metterlo fuori contesto – esordisce Pjanic -. Nella mia carriera non ho mai intenzionalmente, direttamente o indirettamente, creato danni a qualcuno. Sono stato cresciuto portando rispetto verso tutti e per questo voglio continuare a farlo augurando buona fortuna a Ronald Koeman per i suoi progetti futuri. Io continuerò a concentrarmi sul fare del mio meglio per la mia squadra“.