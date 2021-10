Juventus, comunicato CDA: le cifre di passivo e aumento di capitale

Al termine dell’assemblea dei soci, il CDA della Juventus approva bilancio e aumento di capitale: le cifre

Si conclude una giornata importante per la Juventus, reduce dall’assemblea dei soci, e contornata dalle dichiarazioni dei protagonisti in conferenza stampa.

Il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e il neo nominato amministratore delegato Maurizio Arrivabene hanno rilanciato le ambizioni bianconere, illustrando la situazione per il prossimo futuro. Al termine della conferenza stampa, il club ha diramato un comunicato stampa, comunicando l’approvazione sia del bilancio che dell’aumento di capitale da parte del Consiglio d’Amministrazione, svoltosi tra l’assemblea e la conferenza.

Juventus, bilancio in passivo record: tutte le cifre

In particolare, si conferma il passivo del club di 209,9 milioni di euro e si spiega come questo è stato coperto, ossia tramite l’utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni. La misura ha fatto sì che non siano stati deliberati dividendi. Confermato inoltre l’aumento di capitale in opzione per una cifra di 400 milioni di euro.