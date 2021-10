Nuovo nome per lo Stadium? L’annuncio di Agnelli agli azionisti

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, parlando all’Assemblea degli azionisti ha fatto un annuncio sul nome dello Stadium

Nuovo nome per lo Stadium di Torino? La risposta del presidente Agnelli alla domanda di un azionista non lascia spazio a interpretazioni. Durante l’odierna Assemblea degli azionisti della Juventus, il massimo dirigente è stato interrogato in merito ad un possibile cambio di nome dell’Allianz Stadium da intitolare a Giampiero Boniperti, ex simbolo e presidente della ‘Vecchia Signora’ scomparso nei mesi scorsi.

LEGGI ANCHE >>> Primi problemi tra Allegri e la Juventus, spunta il clamoroso retroscena!

Juventus, l’Allianz Stadium cambia nome? La risposta di Agnelli

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juve, dal confronto Agnelli-Nedved al riscatto di Morata: parla Scutiero

Chiara la risposta di Agnelli: “Abbiamo una sala qui allo stadio intitolata a Giampiero, così come a Sivori. Boniperti è sinonimo di Juve: non intitolargli un centro sportivo o uno stadio, non significa non aver rispetto delle persone. Ci sono delle logiche più fredde rispetto al passato”.