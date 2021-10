I consigli al Fantacalcio per l’undicesima giornata di Serie A!

Chi schierare al fantacalcio, alla decima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni



Manca sempre meno alla prossima pausa per le nazionali, ma intanto il calcio non si ferma ed anche l’undicesimo turno di Serie A prospetta delle super sfide. Si apre infatti con la gara fra Atalanta e Lazio. Un altro big match sarà quello dell’Olimpico di domenica sera fra la Roma ed il Milan di Stefano Pioli.

Fantacalcio, i consigli per l’11esima giornata

Atalanta-Lazio sabato ore 15

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, De Roon, Lovato; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Muriel, Zapata.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Hot: Zapata è in striscia e deve continuare così. Pedro è una garanzia

Not: Luiz Felipe ha il cartellino facile

Sorpresa: Muriel nonostante il periodaccio è da schierare

Verona-Juventus sabato ore 18

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Morata, Dybala.

Hot: Barak è una certezza, ok Dybala

Not: Morata non ci convince

Sorpresa: Simeone sa come segnare alla Juventus

Torino-Sampdoria sabato ore 20.45

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Adrien Silva; Gabbiadini, Quagliarella, Candreva.

Hot: Brekalo sta già impressionando. Candreva è un top

Not: Adrien Silva non è giocatore da bonus

Sorpresa: Singo è un treno

Inter-Udinese domenica ore 12.30

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Success, Beto.

Hot: Dzeko torna da titolare! Pereyra sente odore di derby d’Italia

Not: Dumfries potrebbe andare in difficoltà

Sorpresa: Beto può essere la sorpresa

Fiorentina-Spezia domenica ore 15

FIORENTINA (4-3-3): Teracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Colley, Salcedo, Gyasi; Nzola.

Hot: Vlahovic vuole tornare al gol. Bene Maggiore

Not: Ferrer non è la vostra prima scelta

Sorpresa: Martinez Quarta può confermarsi

GENOA-VENEZIA domenica ore 15:00

GENOA (4-3-3): Sirigu; Cambiaso, Vasquez, Masiello, Criscito; Touré, Badelj, Rovella; Kallon, Destro, Ekuban.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Kiyine, Crnigoj, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

Hot: Destro è una garanzia, come Criscito. Okereke può pungere

Not: Badelj si può lasciar fuori. Difficilmente porta bonus

Sorpresa: Caicedo può continuar a far male ancora da subentrato

SASSUOLO-EMPOLI domenica ore 15:00

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

Hot: Scamacca può tornare al gol. Ok Berardi e Pinamonti

Not: Marchizza fuori! Dalle sue parti Berardi farà male

Sorpresa: Troppe prestazioni no, è tempo di svoltare per Traore

SALERNITANA-NAPOLI domenica ore 18:00

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Bonazzoli, Djuric, Ribéry.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

Hot: Tocca ad Osimhen fare la differenza! Sì a Insigne e Rrahmani. Ribery può salvarsi

Not: Rischio imbarcata è davvero alto. Evitate difensori e portiere della Salernitana

Sorpresa: Può esser la partita giusta per vedere esultare Mertens

ROMA-MILAN domenica ore 20:45

ROMA (4-2-3-1): Rui Patrício; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Hot: Pellegrini ha il piede caldo! Leao sa come far male

Not: Karsdorp ha clienti scomodi da marcare, può andare spesso in sofferenza

Sorpresa: Zaniolo può finalmente lasciare il segno

BOLOGNA-CAGLIARI lunedì ore 20:45

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Soriano; Barrow.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola; Joao Pedro, Keita.

Hot: Barrow è una buona idea come Joao Pedro! Marin e Svanberg possono portare bonus

Not: Bellanova non ci convince, puntate su altro

Sorpresa: Rilanciate Soriano, è tempo di bonus pesanti!