Calciomercato Juventus, ritorno alla carica per i due ‘pallini’ di Paratici

Calciomercato Juventus, conferme sulle prossime mosse dei bianconeri: due vecchi obiettivi di Paratici tornano di attualità

La sconfitta di mercoledì in casa con il Sassuolo è stata molto bruciante per la Juventus, oltre ad aver allungato notevolmente il distacco dalla vetta.

Tutti i difetti della rosa a disposizione di Allegri sono venuti fuori nuovamente nel match contro i neroverdi, confermando le impressioni di fine mercato e delle prime giornate di campionato. Si avverte innanzitutto la mancanza di un vero regista di centrocampo dai piedi buoni e di un attaccante di spessore, con Morata e Kean finora decisamente troppo a singhiozzo per vari motivi. La Juventus intende correre ai ripari per gennaio, quando dovrà intervenire per cercare di porre rimedio ed evitare che la stagione prenda una brutta piega. Ritornano in auge due vecchi ‘pallini’ del grande ex Paratici, che oltretutto hanno avuto un grande ruolo mercoledì nella disfatta bianconera.

Calciomercato Juventus, caccia al ‘giustiziere’ bianconero a gennaio

Si tratta, in casa Sassuolo, di Gianluca Scamacca, già seguito anche questa estate, e di Maxime Lopez, che Paratici aveva già attenzionato quando era al Marsiglia. Secondo il portale iberico ‘Fichajes.net’, la dirigenza juventina ci sta pensando seriamente in queste ore e nelle prossime settimane i buoni rapporti con Carnevali potrebbero favorire il doppio affare.

Conferme importanti dunque su un asse, quello tra Juventus e Sassuolo, che potrebbe riproporsi dopo le sinergie degli ultimi anni. Calciomercatonews.com aveva anticipato, poco prima della partita, che Maxime Lopez fosse uno degli osservati principali. Il gol al 95′ ha fatto male alla Juventus, ma l’area sportiva bianconera ha avuto la conferma che cercava: può essere lui il giocatore giusto per il salto di qualità. Occhio però all’interessamento anche di Roma e Milan.