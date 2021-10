Juventus, parte il ‘processo’: “Tre punti persi che valgono sei”

Juventus da dimenticare quella di ieri in casa contro il Sassuolo Sconfitta amara e che porta ad inevitabili processi

KO e nuove polemiche intorno alla Juventus di Massimiliano Allegri, finita sul banco degli imputati dopo la pessima prestazione messa in scena ieri in casa contro il Sassuolo. Una sconfitta che ridimensiona la crescita, quantomeno nei risultati, delle scorse settimane, e pone nuovi interrogativi sul futuro. Dario Marcolin ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ ha commentato le questioni di casa Juve: “Dybala è il campione, Locatelli dà le geometrie, Chiesa a volte parte e gioca anche da solo, ma ora a questa squadra mancano gli ultimi 30 metri, lì la Juve non ha più i giocatori che possono determinare. Ieri ancora Morata sottotono, forse gli si sta chiedendo di fare qualcosa che non ha, quella di fare il Ronaldo e di fare 30 gol a campionato”.

Marcolin ha poi aggiunto: “Per la Juve è stata una giornata super negativa, quei 3 punti persi valgono 6 perchè le altre han vinto. L’Inter ha certezze, ruoli definiti, nella Juve ci sono punti di domanda, tipo chi è il regista. Arthur è il giocatore da cui ripartire insieme a Locatelli”.