Coronavirus, Fondazione GIMBE: “Nuovi casi e ricoveri in aumento”

Coronavirus, il nuovo report settimanale della Fondazione GIMBE indica una inversione di tendenza e una nuova fase epidemica

Negli ultimi sette giorni, deciso aumento dei nuovi casi di coronavirus nel paese rispetto alla settimana precedente. E’ quanto indica il consueto rapporto della Fondazione GIMBE sull’andamento della pandemia in Italia.

In particolare, tra il 20 e il 26 ottobre si sono registrati 25.585 nuovi contagi, rispetto ai 17.870 dei sette giorni precedenti. Un aumento solo in parte riconducibile al maggior numero di tamponi, dato il contemporaneo aumento del tasso di positività sui molecolari (dal 2,4% al 3,5%) e l’aumento dei ricoveri con sintomi (2.604 vs 2.423). Lieve aumento degli attuali positivi (75.046 vs 74.546), in calo invece morti (249 vs 271) e terapie intensive (341 vs 355).

Per contrastare l’aumento della circolazione virale che si prospetta in vista della stagione fredda, occorre incrementare le vaccinazioni, anche per quanto concerne la terza dose. Ma per il momento ci sono ancora 7,5 milioni di persone senza alcuna dose di vaccino.