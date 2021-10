Calciomercato, UFFICIALE Barcellona: ecco il nuovo allenatore ad interim

La panchina del Barcellona ha un nuovo allenatore, ma per poco tempo: il comunicato ufficiale



Il Barcellona sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua storia recente. La grave crisi finanziaria, il calciomercato al risparmio ma soprattutto l’addio di Leo Messi che in estate è volato al PSG. E ora anche i risultati a dir poco deludenti con Ronald Koeman, che ieri in tarda serata è stato esonerato.

Fatale la sconfitta contro il Rayo Vallecano per i blaugrana, che ora sono addirittura noni in classifica anche se con soli 6 punti di ritardo dalla prima posizione del Real Madrid, che ha pareggiato con l’Osasuna. Il tecnico olandese non è più l’allenatore del Barcellona, che intanto è già alle prese con le trattative per il prossimo tecnico.

Barcellona, UFFICIALE: Sergi allenatore ad interim

Si parlava di Pirlo, Roberto Martinez ma soprattutto Xavi Hernandez, con cui i discorsi sono già avviati anche se manca l’accordo nei minimi dettagli, che precederà quello tra l’ex bandiera catalana e il suo attuale club, l’Al-Sadd, per la rescissione contrattuale. Laporta vorrebbe chiudere la questione in fretta, ma intanto ha ufficializzato quello che sarà l’allenatore ad interim per le prossime partite: Sergi. Ecco il comunicato dei blaugrana: “Il Barcellona annuncia che Sergi Barjuan, attuale allenatore del Barcellona B, prenderà provvisoriamente il posto di direttore tecnico della prima squadra. Il suo incarico ad interim terminerà non appena il club ingaggerà il tecnico che rimpiazzerà definitivamente l’esonerato Ronald Koeman”. Domani alle 13 la prima conferenza stampa.