Sottratte le chiavi per generare Green pass UE, saranno annullati

Alcune chiavi che consentono la generazione del Green pass europeo sono state sottratte per creare certificati falsi: accertamenti sull’Italia

Momento delicato in UE, alcune chiavi che consentono la generazione del Green pass europeo sarebbero state sottratte al fine di pubblicare e diffondere in rete programmi per creare dei certificati falsi sul Covid-19.

Secondo quanto riportato da ‘ANSA’, dopo i primi accertamenti si sarebbe già deciso di annullare tutti i pass generati mediante le chiavi sottratte. Questa mattina, a livello europeo, sono state organizzate delle riunioni tra tecnici per approfondire la situazione. Dopo questi primi accertamenti, inoltre, sembrerebbe che il furto delle chiavi non sia avvenuto in Italia e che non ci siano stati degli attacchi informatici alla ‘Sogei’, a società di Information tecnology del ministero dell’Economia italiana. Il furto, per esclusione, dovrebbe essere avvenuto in un altro paese estero. Tutti i Green pass generati con le chiavi rubate dovrebbero essere annullati.