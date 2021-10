Tornano Dybala e Chiesa: la ‘Joya’ da capitano, l’ex viola cambia ruolo

La Juventus ospita il Sassuolo all’Allianz Stadium nel match della decima giornata di campionato. Grande attesa per Dybala e Chiesa

C’è anche il presidente Andrea Agnelli a seguire a bordocampo il riscaldamento della Juventus prima del fischio d’inizio del match contro il Sassuolo. Dirigenza al gran completo vista la presenza come consuetudine anche del Football Director Cherubini, dell’Ad Arrivabene e del vicepresidente Nedved: un ulteriore segnale a testimonianza dell’importanza della sfida odierna, dove la ‘Vecchia Signora’ non può permettersi passi falsi considerando anche il successo ieri sera del Milan.

Allegri ritrova dal primo minuto Dybala e Chiesa come annunciato ieri in conferenza stampa dal tecnico, con i due gioielli bianconeri che sono stati i più applauditi dal pubblico dell’Allianz Stadium nel warm-up della squadra di casa. Il numero dieci, ormai prossimo al rinnovo di contratto, indosserà anche la fascia da capitano questo pomeriggio vista la scelta di Allegri di non schierare dall’inizio Chiellini.

Juventus-Sassuolo, Chiesa cambia ruolo

Attesa anche per Chiesa, poco brillante nelle ultime uscite della Juve ed escluso eccellente nel Derby d’Italia con l’Inter. L’ex Fiorentina – tra i più carichi durante il riscaldamento – considerando la presenza di Morata e Dybala in attacco agirà in partenza sulla destra al posto di Cuadrado, cambiando così ruolo rispetto alle scorse partite.