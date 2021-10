Delusione Allegri: “Siamo stati dei polli. Non deve esistere!”

Massimiliano Allegri ha parlato al termine di Juventus-Sassuolo. Il tecnico dei bianconeri ha commentato il pesante ko

Dopo dieci giornate la Juventus è lontana dalla vetta, occupata dal Milan, ben 13 punti. Il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, ha commentato il ko contro il Sassuolo, che pesa come un macigno.

Ecco le parole dell’allenatore della Juventus:

“Abbiamo perso ordine negli ultimi 15 minuti – afferma Allegri ai microfoni DAZN -. Bisognava essere più lucidi e non perdere in casa. Una volta è un caso, due no. Bisogna giocare diversamente ed essere più attenti”.

Lotta Scudetto – “In questo momento è difficile parlare di obiettivi – prosegue il mister dei bianconeri -. Bisogna lavorare sugli errori e sulla gestione delle partite. Non si può andare avanti e lasciare partire gli altri in contropiede. Se non concretizzi quello che fai diventa tutto più difficile. Ma non può capitare quello che è successo negli ultimi minuti. Siamo diventati nevrotici”.

Meglio a San Siro con l’Inter

“E’ una questione mentale più che fisica – conclude Allegri -. Non bisogna avere fretta. Abbiamo subito meno a Milano che oggi. Non eravamo tranquilli oggi. Siamo stati dei polli contro una squadra tecnica. Non esiste prendere gol al 95′. Le partite che non si possono vincere non si possono perdere”.