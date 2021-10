Juve-Sassuolo, Allegri alza la guardia | Poi ammette: “Non me l’aspettavo”

Juventus-Sassuolo rappresenta un altro evento fondamentale per la stagione bianconera. Massimiliano Allegri ha parlato subito prima del match

Massimiliano Allegri sta vivendo un momento positivo con la sua Juventus dopo un avvio di stagione difficile.

L’allenatore ha presentato le insidie della partita di questa sera ai microfoni di ‘DAZN’: “Giochiamo contro una squadra tecnica. Bisogna giocare da squadra, bisognerà essere molto bravi e avere pazienza, tenere botta e soffrire. Ci servono tre punti, altrimenti il punto di San Siro non serve a niente”. Poi commenta la scelta di tenere fuori Arthur dal primo minuto: “Dybala sta rientrando ora e ha poco minutaggio, Rabiot ha poco minutaggio, lo stesso Arthur ha poco minutaggio per tenere 7-8 in buona condizione. Sono convinto che diventerà un giocare importante, ma lo è già. Oggi è una partita molto pericolosa sotto il profilo psicologico”.

Juventus-Sassuolo, Allegri commenta la sua avventura in bianconero

Allegri è per forza di cose una pagina fondamentale della storia della Juventus. Il tecnico bianconero commenta il suo percorso: “200 con la Juventus, se lo sarebbe aspettato visto come era stato accolto ai tempi del suo arrivo? Non me l’aspettavo, ma speravo di stare tanto alla Juventus. Ora sono di nuovo qui: quello che è stato fatto rimane nel museo bianconero. Dobbiamo fare un passo alla volta”.