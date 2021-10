“Pubblico al 100% all’Olimpico”: arriva l’annuncio ufficiale

Scatterà una deroga in occasione di un match allo stadio Olimpico, arriva l’annuncio ufficiale: “Pubblico al 100% della capienza”

Gli stadi in Italia sono tornati ad avere il 75% del pubblico. Un passo in avanti importante verso il ritorno definitivo alla normalità. Servirà, però, ancora un po’ di tempo affinché avvenga. Nel frattempo, il governo concederà una deroga alla Nazionale guidata da Roberto Mancini in occasione del prossimo incontro allo Stadio Olimpico contro la Svizzera.

Una sfida cruciale per la qualificazione al Mondiale in Qatar – in programma il 12 novembre -, in cui sarà messa a disposizione il 100% della capienza dell’impianto.

Italia-Svizzera, Vezzali: “Deroga e Olimpico al 100% della capienza”

Ad annunciarlo è il sottosegretario di Stato Valentina Vezzali all’uscita del vertice con la giunta Coni: “Sicuramente ci sarà una deroga per consentire il 100% per Italia-Svizzera“. Più cauto, invece, il presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Cento per cento per Italia-Svizzera? Siamo a buon punto, avremo un bello stadio“.