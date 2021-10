CMIT TV | Super LIVE Juventus-Sassuolo: GUARDA la DIRETTA

Nuovo appuntamento a CMIT TV: segui su Youtube la partita Juventus-Sassuolo, valida per la decima giornata di Serie A

La 10/a giornata di Serie A è iniziata ieri ben tre anticipi del martedì che hanno fatto da antipasto in questo turno infrasettimanale. Successo importante del Milan in ottica scudetto, mentre la Salernitana è tornata al successo. Oggi scendono in campo Juventus, Atalanta, Roma e Inter, tra le altre, e la nostra attenzione finirà proprio sulla gara dei bianconeri.



Segui Juventus-Sassuolo in diretta sulla CMIT TV: sul canale ‘YouTube’ di Calciomercato.it faremo cronaca e commento della sfida tra i bianconeri e i neroverdi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE! In conduzione ci saranno Marco Giordano e Riccardo Meloni, che saranno in compagnia di Giulia Giroldini.