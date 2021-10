Mourinho come Allegri: il ‘pizzino’ a Kumbulla, i dettagli

Durante Cagliari-Roma il tecnico ha mandato in campo Kumbulla nel finale, affidandogli un ‘pizzino’ da recapitare a Mancini

Come accaduto a Kajo Jorge in Inter-Juventus, entrato in campo con un biglietto da dare a Bonucci sul finale di gara, anche in Cagliari-Roma sul terreno di gioco ha fatto la sua comparsa un ‘pizzino’.

Al 91′ del match sul campo dei sardi Mourinho (squalificato) ha scelto di mandare in campo Kumbulla al posto di Veretout. Il difensore albanese è entrato con un bigliettino in mano, recapitato poi a Mancini. Probabile che contenesse indicazioni su come disporsi per resistere all’assalto finale della squadra di Mazzarri. Non la prima volta per Mourinho che già contro il Verona ha utilizzato lo stesso mezzo per inviare indicazioni a Pellegrini.