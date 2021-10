Venezia-Salernitana, Zanetti a valanga sull’arbitro: “Peggiore in campo”

Venezia-Salernitana, fa discutere l’espulsione di Ampadu e il tecnico lagunare Zanetti a fine gara non ci sta: dure critiche all’arbitro.

Finale ad altissima tensione in Venezia-Salernitana, con la vittoria della squadra ospite in rimonta e al 95′ con la rete di Schiavone. Un risultato, quello a favore dei campani, che può cambiare gli equilibri della corsa salvezza.

Ne è convinto anche Paolo Zanetti, allenatore dei lagunari, che però è decisamente contrariato per l’episodio che ha cambiato l’inerzia della gara: l’espulsione di Ampadu, con l’arbitro Di Bello che ha rivisto l’episodio al Var. Un cartellino rosso decisamente eccessivo per Zanetti, che nel postpartita non usa toni pacati per commentare la direzione di gara.

Venezia-Salernitana, Zanetti si scaglia contro Di Bello

Ai microfoni di ‘DAZN’, afferma infatti: “Noi avremmo potuto fare di più, ma l’arbitro è stato il peggiore in campo. Se dobbiamo retrocedere, per quanto scarsi possiamo essere, vogliamo farlo con le nostre forze e non per colpa di un arbitraggio che decide in questo modo una sfida salvezza. La cosa grave è che Di Bello abbia anche rivisto l’episodio al Var, non ci stava nemmeno l’ammonizione”.