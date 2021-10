Almeno un mese di stop, l’infortunio stravolge i piani di Mancini

Brutta tegola che interessa anche Roberto Mancini: infortunio all’anca ed un mese stop, out anche per Italia-Svizzera

Non arrivano buone notizie per l’Italia di Roberto Mancini. Marco Verratti dovrà restare lontano dai campi di gioco per almeno quattro settimane e sarà quindi assente nel match di novembre contro la Svizzera, decisivo per la qualificazione ai Mondiali 2022.

Si è rivelato più grave del previsto il colpo all’anca subito durante la sfida tra il Psg e il Marsiglia. Il centrocampista abruzzese era uscito nella partita di sabato per infortunio e gli accertamenti hanno evidenziato una lesione profonda dei muscoli obliqui all’anca sinistra. Un infortunio che costringerà Verratti a saltare gli impegni azzurri contro Svizzera e Irlanda del Nord e che mette a rischio anche la sua presenza nel match di Champions di fine novembre tra Psg e Manchester City.

LEGGI ANCHE >>> Italia, Mancini gongola: sorpasso e nuovo sgarbo all’Inghilterra

Verratti infortunato: salta Italia-Svizzera

Non parte bene dunque la missione azzurra per novembre. Il doppio confronto del mese prossimo chiuderà il girone di qualificazione ai Mondiali 2022 e l’Italia deve ancora conquistare il pass per il Qatar. Per riuscirci la Nazionale di Roberto Mancini dovrà vincere contro la Svizzera per essere certa della presenza alla rassegna iridata. Una gara che parte però con un’assenza importante: Verratti non ci sarà.