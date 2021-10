Juventus, Allegri ancora sotto accusa: “Ecco qual è il vero problema”

Allegri ancora nel mirino della critica per il calcio espresso dalla sua Juventus, nella fattispecie ieri al ‘Meazza’ contro l’Inter

Si continua a parlare di Inter-Juventus, ma stavolta gli argomenti ‘correlati’ non sono né il Var e il rigore di Dybala, bensì Massimiliano Allegri.

Il tecnico bianconero è finito nuovamente nel mirino della critica per il calcio espresso, anche ieri sera al ‘Meazza’, dalla sua squadra: “Il problema della Juventus è che non fa un tiro in porta – ha detto Bruno Longhi a ‘Top Calcio 24’ – Contro l’Inter solo quando sono entrati Chiesa e Dybala, i bianconeri hanno messo in difficoltà la formazione di Simone Inzaghi”.

LEGGI ANCHE >>> Infortuni Kean e Bernardeschi: il comunicato UFFICIALE della Juventus

Juventus, Longhi: “Non c’è più Ronaldo a risolvere le partite”

“La Juventus deve essere più pungente – ha aggiunto Longhi in diretta – non c’è più Cristiano Ronaldo a risolvere le partite. Nel primo tempo non sono mai arrivati in anticipo su un pallone”.