“Dimissioni irrevocabili”: è UFFICIALE, terremoto nel calcio italiano

Giornata importante nel calcio italiano: sono infatti arrivate le dimissioni ufficiali del presidente

Dimissioni importanti nel calcio italiano. Pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce anche la fine di un doppio mandato, dopo che il presidente era stato rieletto a gennaio del 2021.

A lasciare è Cosimo Sibilia, ormai ex numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, che ha rassegnato le dimissioni a due giorni dalla riunione del direttivo che avrebbe dovuto approvare il bilancio della Lega. Il rischio che non passasse il documento era alto, con conseguente atto di sfiducia al presidente, ha spinto Sibilia probabilmente ad anticipare i tempi. La reggenza della Lega Nazionale Dilettanti fino alle nuove elezioni – 90 i giorni di tempo per convocare l’assemblea – passa nelle mani del vice vicario, Ettore Pellizzari.

Il comunicato sulle dimissioni di Sibilia: “Preso atto delle dimissioni irrevocabili rassegnate dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, dott. Cosimo Sibilia, così come formalizzate in data 26 Ottobre 2021; ritenuto che, in capo al Presidente dott. Cosimo Sibilia, si è pertanto verificato un impedimento definitivo che ne determina la decadenza dalla propria carica; tenuto conto, altresì, di quanto previsto dall’art. 9 n. 3 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nel testo modificato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. come da C.U. della F.I.G.C. n. 7/A del 7 Luglio 2015; considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dal richiamato art. 9 n. 3 del Regolamento della L.N.D., è necessario garantire “il normale funzionamento” della stessa Lega, dichiara l’intervenuta decadenza del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. Dispone che, ai sensi del richiamato art. 9 n. 3 del Regolamento di Lega, l’Assemblea Straordinaria Elettiva sarà convocata nei termini previsti”.