I consigli al Fantacalcio per la decima giornata di Serie A!

Chi schierare al fantacalcio, alla decima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Altro turno infrasettimanale per la felicità di tutti i fantallenatori. La Serie A torna in campo dopo solo due giorni e lo fa stasera con tre match.

Ad aprire il decimo turno sono Spezia-Genoa, Venezia-Salernitana (ore 18.30) e Milan-Torino (ore 20.45). Domani le attenzioni saranno rivolte su Juventus-Sassuolo, Empoli-Inter, Cagliari-Roma e Lazio-Fiorentina. A chiudere la giornata sarà Napoli-Bologna, giovedì sera.

Spezia-Genoa martedì ore 18.30

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Maggiore, Kovalenko; Verde, Salcedo, Gyasi; Nzola.

GENOA (4-4-2): Sirigu; Cambiaso, Vasquez, Criscito, Fares; Kallon, Rovella, Galdames, Sturaro; Destro, Caicedo.

Hot: Verde è in buona forma. Giusto puntare su Destro

Not: Sirigu e Provedel stanno subendo troppo

Sorpresa: Kallon può essere l’uomo in più

Venezia-Salernitana martedì ore 18.30

VENEZIA (4-4-2): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Peretz; Kiyine, Forte, Okereke.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Jaroszynski, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Simy, Bonazzoli.

Hot: Forte è sembrato in buona forma. Kastanos ha i colpi giusti

Not: Standberg non sta viaggiando a medie alte

Sorpresa: chi fa una puntatina su Ribery?

Milan-Torino martedì ore 20.45

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Belotti.

Hot: Giroud quando gioca è sempre pericoloso. Brekalo una garanzia

Not: Ricardo Rodriguez può andare in difficoltà

Sorpresa: Pobega può essere l’uomo in più

Juventus-Sassuolo mercoledì ore 18.30

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

Hot: Dybala è rientrato col botto! Raspadori sente odore di derby d’Italia

Not: Rogerio potrebbe andare in difficoltà

Sorpresa: De Sciglio può essere la scommessa di giornata

Sampdoria-Atalanta mercoledì ore 18.30

SAMPDORIA (4-4-2): Audero;Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Askildsen; Quagliarella, Caputo.

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Lovato, Palomino, Maehle; Freuler, de Roon; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata.

Hot: Candreva non può essere sostituito. Zapata è l’unico in grande forma

Not: Quagliarella è in grande difficoltà

Sorpresa: Lovato ha giocato una buona partita contro l’Udinese

Udinese-Verona, ore 18:30

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pussetto, Beto.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Hot: Per Molina è tempo di bonus! Sì a Beto e Barak

Not: Günter può soffrire la fisicità di Beto

Sorpresa: Faraoni ha scaldato il piede con l’assist, attenzione ai bonus pesanti

Cagliari-Roma, ore 20:45

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Godin, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Grassi, Marin, Deiola, Lykogiannis; Keita, Joao Pedro.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Hot: Joao Pedro in casa non sbaglia! Rilanciamo Pellegrini e Cristante

Not: Meglio evitare Godin, l’esperienza non sempre aiuta

Sorpresa: Attenzione a bocciare definitivamente Mkhitaryan, può tornare a regalar bonus

Empoli-Inter, ore 20:45

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Sanchez.

Hot: Lautaro pronto a rinascere. Sì a Brozovic. Pinamonti, da ex, si può mettere

Not: Non sarà un match facile per Stojanovic

Sorpresa: Dimarco può regalare gioie ai fantallenatori

Lazio-Fiorentina, ore 20:45

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

Hot: Immobile segna sempre! Anderson e Gonzalez regaleranno bonus

Not: Odriozola non ci convince ancora in pieno

Sorpresa: Luis Alberto può far dimenticare Verona ai biancocelesti

Napoli-Bologna, giovedì ore 20:45

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Barrow, Arnautovic.

Hot: Impossibile non schierare Osimhen! Ci piacciono Fabian e Rrahmani! Sì a Barrow

Not: Evitiamo di schierare Medel

Sorpresa: Svanberg può uscire a testa alta da Napoli. Attenzione ai tiri da fuori