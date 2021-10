“Firma fino al 2026”, annuncio in arrivo alla Juventus

Arrivano solo conferme: la Juventus ha trovato l’accordo con il proprio calciatore. A breve l’annuncio ufficiale sulla firma fino al 2026

E’ ormai solo questione di tempo. Paulo Dybala e la Juventus sono pronti a proseguire insieme.

La firma sul contratto non tarderà ad arrivare, come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni. I bianconeri hanno così deciso di puntare tutto sull’ex attaccante del Palermo. Ieri contro l’Inter, il suo ingresso in campo ha cambiato la partita e dal dischetto non ha sbagliato, permettendo così alla Juventus di portare a casa un punto.

Arriva la firma

Il collega, Antonio Barillà, intervenuto ai microfoni di ‘Rai Sport’, conferma quanto scritto. Dybala è pronto a mettere nero su bianco: “Le parti hanno trovato l’intesa. Mancano dei dettagli ma firmerà fino 2026, diventerà il simbolo della Juve. Ha avuto l’investitura da parte di Chiellini, che vale davvero molto”

