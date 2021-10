Incredibile: assaltano l’auto dell’allenatore dopo la sconfitta nel big match!

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, non sta vivendo un grandissimo momento sulla panchina del club blaugrana ed oggi è arrivata la sconfitta nel Clasico

E’ notte fonda in casa Barcellona dopo l’addio alla squadra blaugrana di Lionel Messi sul finire della sessione estiva di calciomercato. Il club catalano al momento occupa la nona posizione nel campionato spagnolo e, nel pomeriggio di oggi, ha incamerato la sconfitta interna contro il Real Madrid nel grande Clasico del calcio spagnolo.

All’uscita dallo stadio, Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha visto la sua auto assaltata dai tifosi della squadra blaugrana in piena contestazione per una stagione che stenta a decollare sia in Spagna che in Champions League, nonostante la vittoria nell’ultimo turno.