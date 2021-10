Dieci anni senza Marco Simoncelli: un giorno che non dimenticheremo mai

23 ottobre 2011: dieci anni fa ci lasciava Marco Simoncelli nel tragico incidente in MotoGP

Il 23 ottobre 2011 è una di quelle date destinate a rimanere per sempre impresse nella mente di appassionati e non solo. Uno di quei giorni in cui ci si ricorda esattamente cosa si stava facendo in quel preciso momento. Il 23 ottobre 2011 ci lasciava Marco Simoncelli.

Quella mattina il mondo della MotoGP, l’Italia intera e non solo si fermò. Ma il Sic non ce l’ha fatta, portato via da un tragico incidente in moto, facendo quello che più amava nella vita, sempre con il sorriso stampato sul viso. Il ricordo è ancora vivo, anche a dieci anni di distanza, come se fosse accaduto ieri. E rimarrà vivo per sempre.