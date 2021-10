Lazio, tegola per Sarri: infortunio in attacco, le ultime

Brutte notizie per Maurizio Sarri, defezione pesante in attacco per la Lazio: le ultime notizie sulle condizioni del giocatore.

La Lazio, dopo il pari in Europa League con il Marsiglia, si rituffa nel campionato e dalla trasferta di Verona attende risposte importanti. Sarri vuole dare continuità al successo con l’Inter e dare l’assalto alle primissime posizioni in classifica.

Per il tecnico biancoceleste, tuttavia, c’è una pesante eredità dal giovedì di coppa. Uno dei suoi attaccanti infatti è alle prese con un infortunio che lo terrà sicuramente fuori dalla gara di domani e lo mette a rischio anche per i prossimi impegni.

Lazio, infortunio al ginocchio per Zaccagni: il comunicato dei biancocelesti

Si tratta di Mattia Zaccagni, che dunque non potrà disputare la sfida da ex contro il suo passato. Il comunicato emesso dalla Lazio recita: “Durante l’incontro di calcio Lazio-Marsiglia, Zaccagni ha riportato un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro. È stato da subito sottoposto agli accertamenti ed alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività”. Dunque, condizioni fortemente a rischio anche per i successivi match contro Fiorentina e Atalanta.