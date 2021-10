Juventus e Ronaldo sul patibolo: “Con questi due vinceva la Champions”

Dura critica di Gianni Sandrè, allenatore e opinionista, verso la Juventus e Cristiano Ronaldo

“Prima la Juventus giocava per uno che pensava solo ai fatti suoi, che non ha mai detto ‘Forza Juve’!”. Gianni Sandrè, allenatore e opinionista, a ‘Top Calcio 24’ ha criticato fortemente Cristiano Ronaldo, ormai ex idolo dei tifosi bianconeri. L’addio avvenuto al termine della scorsa estate fa ancora discutere gli addetti ai lavori e anche il tecnico ha voluto esternare il suo pensiero. Il campione, dal canto suo, si gode il buon momento con la maglia del Manchester United ma a Torino in pochi sembrano rimpiangerlo.

Juventus, critica verso Cristiano Ronaldo: “Meglio Koulibaly e Milinkovic-Savic”

Chiaro il messaggio di Sandrè: “Questa squadra è quella di Allegri, dei cinque scudetti, ed è figlia dell’uscita di scena di Ronaldo, che giocava drammaticamente solo per se stesso e non per la squadra. Prendendo, con i soldi che hanno speso per lui, giocatori come Milinkovic-Savic e Koulibaly, avrebbe vinto la Champions League“.

Nella stagione appena iniziata, Cristiano Ronaldo ha già totalizzato 6 gol in 8 presenze con la maglia del Manchester United. Il suo ritorno in Inghilterra è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi dei Red Devils.