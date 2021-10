CMIT TV | Speciale Fantacalcio: segui la diretta delle 14!

Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 per parlare di campionato e di Fantacalcio

Torna il consueto appuntamento con il TG della CMIT TV. Come sempre, a partire dalle ore 14, saremo in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it per tutte le ultime notizie. Introdurremo l’importante weekend di Serie A con uno speciale sul Fantacalcio. Commenteremo anche tutte le ultime di mercato su Roma, Milan, Juventus, Lazio e Inter.Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dal nostro Alessio Lento. Inoltre, avremo in collegamento da Milanello il nostro inviato Martin Sartorio. Come ospiti ci saranno i giornalisti Enrico Turcato di ‘Opta’ e Carmine Cassandra di ‘Fantacalcio.it’.